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Запретить продажу одноразовых электронных сигарет призвали эксперты в США

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Мужчина держит в руках электронные сигареты
Электронные сигареты. Иллюстративное фото: pexels.com

Продажи ароматизированных электронных сигарет в США растут, несмотря на федеральные меры по ограничению продажи табака и борьбе с курением. Из-за ограничений с рынка уходят одни бренды, но им на смену приходят другие, передает CNBC.

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Согласно данным, проанализированным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, одноразовые электронные сигареты со вкусом фруктов, конфет, специй и десертов получили широкое распространение в США в последние годы. Долгое время подобные курительные приспособления были популярны среди несовершеннолетних. В настоящее время власти пытаются бороться с этой тенденцией, однако рынок продолжает расти.

Согласно последним данным, в декабре 2022 года ароматизированные одноразовые электронные сигареты составляли 41,3% от продаж всех табачных изделий в магазинах США. В январе 2020 года данный показатель составлял 29,2%. За этот период общий объем продаж электронных сигарет на территории Штатов вырос на 47%. Продажи растут, несмотря на федеральные меры, предпринимаемые для борьбы с курением.

В частности, в январе 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило о запрете на продажу многоразовых электронных сигарет с фруктовыми вкусами от брендов Juul и Vuse. Однако запрет не коснулся одноразовых сигарет, и они стали сильно популярнее в период с 2020 по 2022 годы.

Робин Коваль, генеральный директор и президент Truth Initiative, говорит, что табачная промышленность умеет подстроиться под ситуацию и предложить новые варианты курения для молодых людей, которые особенно уязвимы к развитию зависимости. По его словам, регулирующим органам нужно в срочном порядке ввести запрет на одноразовые электронные сигареты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026079-zapretit-prodazhu-odnorazovyh-elektronnyh-sigaret-prizvali-eksperty-v-ssha/

Автор: Дилара Аронова
Запретить продажу одноразовых электронных сигарет призвали эксперты в США

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