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Японская иена упала до самого низкого уровня с начала 2023 года. Трейдеры, делавшие ставку на рост национальной валюты Японии, разочарованы. На сегодняшний день иена торгуется по отношению к евро на таком минимальном уровне, который в последний раз наблюдался в 2008 году, передает Bloomberg.

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Национальная валюта Японии потеряла позиции относительно всех крупных мировых валют. Так, иена упала почти на 1% по отношению к доллару США, торгуясь ниже 143 за доллар впервые с ноября 2022 года. Кроме того, валюта достигла самого низкого уровня по отношению к швейцарскому франку с начала 1970-х годов. Что касается валюты еврозоны, то иена в последний раз торговалась на таком низком уровне по отношению к евро в 2008 году, во времена мирового финансового кризиса.

По мнению наблюдателей за рынком, главной причиной падения стало несоответствие мягкой денежно-кредитной политики Японии и агрессивных усилий партнеров страны по повышению процентных ставок для сдерживания инфляции. Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global, заявил, что именно ситуация с процентными ставками является главной причиной ослабления иены.

Так, на этой неделе Банк Англии повысил ставку на полпункта. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал понять, что Штаты также собираются повышать ставки в 2023 году. При этом Банк Японии в этом месяце оставил ставку без изменений.

Японские политики выразили обеспокоенность стабильностью иены по отношению к основным торговым партнерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026078-yaponskaya-iena-upala-do-samogo-nizkogo-urovnya-s-nachala-2023-goda/