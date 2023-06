Эксперты заявили, что Международный валютный фонд плохо помогает бедным странам

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аналитики обвиняют Международный валютный фонд в том, что такие страны, как Замбия и Шри-Ланка, испытывают трудности с погашением долгов. По мнению экспертов, подход, которого придерживается МВФ, слишком сложный и непоследовательный, сообщает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В преддверии саммита, который пройдет в Париже на этой неделе, аналитики также раскритиковали нежелание МВФ публично критиковать действия Китая, крупнейшего кредитора в мире. Марк Собел, председатель американского аналитического центра Official Monetary and Financial Institutions Forum и бывший представитель США в фонде, заявил, что позиция МВФ должна быть более выраженной и твердой, особенно в отношении текущей ситуации на китайском кредитном рынке.

Эксперты обращают внимание на то, что некоторые слабые экономики мира годами не могут реструктурировать свои долговые обязательства из-за нежелания Китая идти навстречу и согласиться на списание долгов в соответствии с планом, предложенным этими странами китайскому правительству.

Некоторые аналитики говорят, что бедным странам мешает не только нежелание Китая сотрудничать, но и тот факт, что Фонд придерживается непоследовательного метода расчета кредитоспособности каждой из стран.

"Несогласованность Китая явно осложняет ситуацию, однако действия Международного валютного фонда также не помогают бедным странам справиться с проблемами", - заявил Брэд Сетсер, старший научный сотрудник аналитического центра Совета по международным отношениям и бывший сотрудник Министерства финансов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025889-eksperty-zayavili-chto-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-ploho-pomogaet-bednym-stranam/