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Власти Китая продлили действие налоговых льгот для владельцев электрокаров

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Электромобиль заряжается
Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Китая продлило действие налоговых льгот для потребителей, которые выбирают электромобили. Льготная система налогообложения будет действовать до 2027 года. Таким образом, правительство хочет поддержать продажи в индустрии электрокаров, которые замедлились в этом году, передает Bloomberg.

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В настоящее время Китай является крупнейшим в мире рынком электрокаров. Новые меры поддержки, о которых было объявлено на этой неделе, направлены на то, чтобы еще сильнее укрепить позиции автопроизводителей. Акции лидеров мгновенно выросли после этого объявления. BYD прибавила 1,5% после трехдневных потерь, которые наблюдались до этого. Акции Li Auto выросли на 3%. Акции ведущего производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology подорожали на 1,1%.

Ранее в этом месяце Министерство торговли Китая запустило программу "Зеленые автомобили в сельской местности", которая призвана популяризировать массовое использование электрокаров среди жителей провинций. Власти пообещали, что вместе с производителями уладят вопрос оптимального потребления энергии электрокарами, а также обеспечат инфраструктуру и построят новые станции для зарядки в сельской местности.

По данным Ассоциации легковых автомобилей страны, поставки электромобилей в Китае выросли на 41% за первые пять месяцев 2023 года. Это намного меньше, чем рост на 120%, который наблюдался за тот же период в 2022 году. Налоговые послабления заключаются в том, что новые автомобили в Китае облагаются 10%-м налогом, но это не касается электрокаров. Данные льготы продлены до 2027 года для автомобилей стоимостью менее 150 тысяч юаней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025731-vlasti-kitaya-prodlili-deystvie-nalogovyh-lgot-dlya-vladeltsev-elektrokarov/

Автор: Дилара Аронова
Власти Китая продлили действие налоговых льгот для владельцев электрокаров

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