Центробанк Китая впервые за 10 месяцев снизил ключевые ставки по кредитам

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Народный банк Китая впервые за последние 10 месяцев снизил еще две ключевые ставки, чтобы поддержать рост экономики страны. При этом эксперты говорят, что этих мер недостаточно для того, чтобы существенно повлиять на экономический рост страны и изменить денежно-кредитную политику, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Центробанк Китая снизил базовую ставку по годовому кредиту на 10 базисных пунктов с 3,65% до 3,55%, а также базовую ставку по пятилетнему кредиту (также на 10 базисных пунктов) с 4,3% до 4,2%. Это первое снижение ключевых ставок с августа 2022 года. Аналитики из Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард и Цзычунь Хуанг заявили, что сами по себе сокращения на 10 базисных пунктов слишком малы, чтобы существенно повлиять на рост экономики страны. При этом эксперты признали, что в целом политика Центробанка является логичной и правильной.

"Как правило, банк использует повышение или снижение ставок в качестве сигнального инструмента, а "тяжелую" работу выполняют другие инструменты. В частности, корректировка резервных требований и квот на банковские кредиты. Последний раунд снижения ставок предполагает, что эти инструменты тоже будут развернуты", — сказали аналитики.

Снижение ставок последовало за двумя действиями, которые правительство приняло на прошлой неделе для смягчения денежно-кредитной политики. НБК впервые за 10 месяцев сократил годовую среднесрочную кредитную линию и снизил семидневную ставку обратного выкупа. Ведущие инвестиционные банки, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, снизили свои оценки годового ВВП Китая и предупредили, что экономика страны, скорее всего, будет слабеть и дальше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025578-tsentrobank-kitaya-vpervye-za-10-mesyatsev-snizil-klyuchevye-stavki-po-kreditam/