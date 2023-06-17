Влияют ли выступления популярных артистов на инфляцию в странах, предположили эксперты

Бейонсе. Фото: Gettty Images/ Kevin Winter / Staff

Действительно ли выступления популярных артистов способны влиять на уровень инфляции в стране? О наличии такой взаимосвязи утверждают в Швеции. На этой неделе экономисты заявили, что в мае фактором влияния стал концерт Бейонсе. В июне предсказывают, что аналогичное влияние окажет концерт Брюса Спрингстина, передает Quartz.

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Главный экономист Danske Bank по Швеции, Майкл Гран, на этой неделе заявил, что на повышение уровня инфляции в Швеции в мае сильно повлиял старт мирового турне певицы Бейонсе. В этом месяце инфляция в Швеции составила 9,7%. Впервые за последние полгода ее уровень оказался меньше 10%. Майкл Гран связывает это не только с продажей билетов, но и с тем, насколько индустрия гостеприимства подвержена влиянию выступлений популярных артистов.

Концерты Бейонсе проходили в Стокгольме 10 и 11 мая. Ради того, чтобы послушать певицу, в шведскую столицу приехали поклонники ее творчества со всего мира. Именно высокий спрос со стороны иностранцев многие считают основной причиной "концертного" повышения инфляции. Авиабилеты в Швецию дешевле, чем во многие другие страны, шведская крона сейчас находится в более слабом положении по отношению к доллару. Таким образом, туристам из США оказалось намного выгоднее слетать на концерт в Швецию, чем посетить его у себя на родине.

Статистическое управление Швеции признало, что цены на услуги гостиниц и ресторанов выросли именно в мае. Чиновники напрямую не назвали имя певицы, однако это заявление многие посчитали подтверждением слов экономиста Майкла Грана, озвученным ранее.

Теперь эксперты считают, что аналогичный эффект на экономику Швеции могут оказать выступления американского певца Брюса Спрингстина, который отыграет три концерта в Гетеборге в июне. У Спрингстина есть особая связь со Швецией. Именно здесь состоялся его первый европейский концерт в 1975 году. Ожидается, что Гетеборг посетят как жители других городов Швеции, так и иностранцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025070-vliyayut-li-vystupleniya-populyarnyh-artistov-na-inflyatsiyu-v-stranah-predpolozhili-eksperty/