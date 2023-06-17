Банк Японии сохранил процентную ставку на минусовом уровне

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Банк Японии оставил процентную ставку на уровне -0,1%. Правительство решило и дальше придерживаться мягкой денежно-кредитной политики и поддерживать хрупкий экономический рост страны в период глобальной неопределенности, передает CNBC.

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Подход Японии к формированию денежно-кредитной политики отличается от подходов, которые практикуют многие другие страны. В 2016 году правительство Японии впервые приняло в обращение отрицательную процентную ставку. И сейчас, когда большинство стран выбирают повышать этот показатель, Япония сохраняет ставку в минусе. В этом месяце чиновники также решили не повышать ее и сохранить на уровне -0,1%

При этом на этой же неделе Федеральная резервная система США решила не повышать процентную ставку, хотя делала это 10 раз подряд с марта 2022 года. Европейский центральный банк, наоборот, повысил ставку до самого высокого за последние 22 года уровня.

Экономисты следят за изменениями в политике контроля кривой доходности Банка Японии, которая направлена на удержание доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне около 0%. Уровень базовой инфляции в Японии в апреле составил 3,4%, в то время как рост в первом квартале был резко повышен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025068-bank-yaponii-sohranil-protsentnuyu-stavku-na-minusovom-urovne/