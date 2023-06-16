Bloomberg: Власти Китая попросили совета у местного бизнеса по развитию экономики

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Высокопоставленные чиновники Китая обращаются за советом к бизнес-лидерам и экономистам в поисках возможностей, которые помогут оживить экономику. Сообщается, что во время собраний поднимаются деликатные вопросы, решения которых также требуют от бизнеса и аналитиков, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, за последние недели китайские чиновники провели как минимум шесть встреч за закрытыми дверями. Представители власти требовали от присутствующих срочно выдвинуть новые идеи, которые помогут стимулировать экономику, вернут доверие к частному сектору и оживят сектор недвижимости.

В ответ на это представители бизнеса и экономисты призвали правительство внести срочные изменения в текущую политику, а также перейти к действиям, ориентированным на рыночную, а не плановую экономику.

Как сообщает один из участников подобной встречи, которая состоялась около двух недель назад, представителям бизнеса и власти удалось достичь компромисса в отношении того, что экономике необходимы дополнительные скоординированные фискальные стимулы. По данным источника, все присутствующие разделяли общую озабоченность текущей ситуацией.

В настоящее время Китай пытается активно восстановить экономику, которая сильно ослабла из-за длительного карантина. Пекин готовится принять более решительные меры для противодействия спаду. Центральный банк неожиданно снизил процентную ставку. Кроме того, источники сообщают, что официальные лица готовятся принять широкий пакет мер стимулирования. В том числе, и для неустойчивого рынка недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024880-bloomberg-vlasti-kitaya-poprosili-soveta-u-mestnogo-biznesa-po-razvitiyu-ekonomiki/