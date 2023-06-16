Федеральная резервная система США не стала повышать процентную ставку впервые с марта 2022 года

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Федеральная резервная система США впервые с марта 2022 года заявила, что оставит процентную ставку на прежнем уровне в 5%-5,25%. Чиновники заявили, что им необходимо время для того, чтобы оценить влияние предыдущих повышений ставки на американскую экономику, передает BBC.

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С марта 2022 года Федеральная резервная система США повышала базовую ставку десять раз подряд. При этом эксперты предсказывают, что в дальнейшем ФРС вновь прибегнет к повышению ставки. Большинство из них ожидает, что к концу 2023 года ключевая ставка превысит уровень в 5,5%. Кто-то даже считает, что ставка преодолеет уровень в 6%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что чиновники все еще ждут доказательств того, что инфляция действительно замедляется. ФРС все еще сомневается в этом, несмотря на то, что ситуация сильно отличается от того, что происходило в прошлом году, когда цены на продукты питания и энергоносители резко взлетели после российского вторжения в Украину.

Как сообщает Министерство труда, в мае цены на продукты выросли всего на 0,1%. Ожидается, что США может пойти по пути, который уже выбрали для себя Канада и Австралия. Центробанки этих стран также сделали паузу в повышении ставки, после чего вновь стали применять эту меру из-за инфляционного давления. Также ожидается, что на этой неделе Европейский центральный банк повысит ставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024879-federalnaya-rezervnaya-sistema-ssha-ne-stala-povyshat-protsentnuyu-stavku-vpervye-s-marta-2022-goda/