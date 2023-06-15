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Toyota будет выпускать твердотельные аккумуляторы для электрокаров

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Электромобиль заряжается
Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Toyota объявила о планах по выпуску новой линейки твердотельных аккумуляторов для электромобилей, которые позволят увеличить запас хода электрокаров и сократить производственные затраты. В компании заявили, что ставят своей целью продавать 1,5 млн электромобилей в год к 2026 году, передает Quartz.

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Компания-автопроизводитель представила несколько новых технологий, направленных на повышение производительности и продаж электрокаров. Это произошло накануне ежегодного собрания акционеров. Ранее Toyota подвергали критике за слишком медленный выход на рынок электрокаров. Теперь компания заявляет, что собирается продавать 1,5 млн электромобилей в год к 2026 году. После этого объявления цены на акции Toyota выросли на 6,5%.

Авторы статьи предполагают, что, несмотря на это, компании, вероятнее всего, не удастся избежать полного аудита, который хотят провести акционеры. Аудит должен выявить, насколько действия японского автопроизводителя соотносятся с целями Парижского соглашения о сохранении климата.

Акио Тойода, президент Toyota, в письме акционерам заявил, что одна из глобальных целей компании — достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Ради этого необходимо снизить средний уровень выбросов CO2 для автомобилей, которые компания продает по всему миру. Именно поэтому в Toyota уделяют такое внимание новым технологиям в области производства электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024676-toyota-budet-vypuskat-tverdotelnye-akkumulyatory-dlya-elektrokarov/

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