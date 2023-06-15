Эксперты: Кризис на рынке недвижимости затормозит развитие экономики Китая

Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты предполагают, что кризис на рынке недвижимости в Китае может затормозить развитие экономики страны на несколько лет вперед. Кроме того, эта ситуация может повлиять на остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Экономисты Goldman Sachs во главе с экспертом по Китаю Лишэном Ваном опубликовали статью, в которой высказали свои предположения относительно дальнейшего развития китайской экономики. По их мнению, самую большую опасность в настоящее время представляет кризис на рынке недвижимости. В особенности, это связано с субсидированием частных застройщиков.

По мнению экспертов, рынок недвижимости Китая ожидает "L-образное" восстановление. Его определяют, как резкий спад, за которым следует очень медленное восстановление.

"По нашим оценкам, ослабление рынка недвижимости, вероятно, будет многолетним тормозом роста Китая, но в 2023 году оно может быть менее болезненным, чем в 2022 году", — заявили экономисты.

Наблюдатели за рынком прогнозируют, что Китай, вероятно, поддержит сектор недвижимости с помощью политики налогово-бюджетного стимулирования, о которой, как ожидается, объявят в ближайшее время. В настоящее время власти изо всех сил пытаются дать импульс экономике после официального окончания пандемии.

Эксперты Morgan Stanley считают, что слабый сектор недвижимости создаст дополнительные препятствия для роста Китая. По их словам, если меры по смягчению денежно-кредитной политики не смогут поддержать пострадавший сектор недвижимости, это может сказаться на остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024673-eksperty-krizis-na-rynke-nedvizhimosti-zatormozit-razvitie-ekonomiki-kitaya/