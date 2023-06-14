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Шоколад может стать дороже из-за неурожая какао, вызванного Эль-Ниньо

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Кусочки шоколада лежат на столе
Шоколад. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Шоколад станет еще дороже в ближайшие месяцы из-за роста цен на какао. За последний год этот продукт уже подорожал на 14%. По мнению некоторых наблюдателей за рынком, проблемы в цепочке поставок какао могут сильно сказаться на ценах для конечного потребителя, передает CNBC.

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Главный аналитик S&P Global Commodity Insights Сергей Четвертаков заявил, что в этом сезоне рынок уже во второй раз подряд переживает дефицит какао. Ожидается, что его запасы могут сократиться до необычайно низкого уровня, а цены резко взлетят вверх. На прошлой неделе цена метрической тонны какао составляла 3160 долларов. Это самый высокий уровень, зафиксированный с мая 2016 года.

Четвертаков говорит, что основной причиной дефицита сырья является неурожай, спровоцированный изменениями климата. Кроме того, ситуация сильно усугубилась из-за природного явления, известного как Эль-Ниньо. Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которые приносят с собой сухую и жаркую погоду. Ожидается, что этим летом в Западной Африке выпадет минимальное количество осадков. При этом на Кот-д’Ивуар и Гану приходится более 60% мирового производства какао.

По словам эксперта, цены на продукцию из шоколада могут сильно взлететь в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Цены на какао могут вырасти до 3600 долларов за метрическую тонну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024543-shokolad-mozhet-stat-dorozhe-iz-za-neurozhaya-kakao-vyzvannogo-el-ninyo/

Автор: Дилара Аронова
Шоколад может стать дороже из-за неурожая какао, вызванного Эль-Ниньо

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