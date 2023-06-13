Джордж Сорос передал контроль над бизнесом 37-летнему сыну

Александр Сорос. Фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Легендарный инвестор и филантроп Джордж Сорос передал контроль над своей 25-миллиардной империей младшему сыну, 37-летнему Александру Соросу. В своем первом после назначения интервью Александр заявил, что продолжит придерживаться целей, которые поставил перед компанией его отец, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Александр Сорос заявил, что будет поддерживать избирательное право и право женщин на аборт. Кроме того, он планирует и дальше использовать семейные ресурсы для поддержки американских политиков с левыми взглядами. В своем первом интервью после назначения Сорос-младший заявил, что сильнее ориентирован на политику по сравнению со своим отцом

Не так давно Александр Сорос встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (демократ из Нью-Йорка) и с представителями некоторых других стран. В том числе, с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Некоммерческий фонд Сороса "Открытое общество", известный как OSF, выделяет около 1,5 млрд долларов в год на поддержку прав человека и демократии. Фонд также поддерживает университеты и другие образовательные организации.

Новый руководитель фонда заявил, что его сильно беспокоит перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Поэтому можно предполагать, что фонд Сороса сыграет значительную роль в финансировании избирательных кампаний оппонентов Трампа на выборах 2024 года.

При этом многие эксперты сомневались, что 92-летний Джордж Сорос когда-нибудь будет готов передать бразды правления кому-то из своих детей, но в 2023 году это все-таки произошло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024374-dzhordzh-soros-peredal-kontrol-nad-biznesom-37-letnemu-synu/