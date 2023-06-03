США и Тайвань подписали торговое соглашение, которое осудили в Пекине

Тайвань. Иллюстративное фото: pexels.com

США и Тайвань подписали новое торговое соглашение на фоне обострения напряженности в американо-китайских отношениях. Это первое соглашение в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле в 21 веке, передает BBC.

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Объявление о заключении соглашения было сделано накануне проведения саммита по глобальной безопасности в Сингапуре в эти выходные. В последние годы отношения между США и Китаем становятся все более натянутыми. Сделка между США и Тайванем включает в себя меры по упрощению пограничных процедур и является первым соглашением, подписанным в рамках новой инициативы, запущенной в прошлом году.

Американо-тайваньская инициатива по торговле в 21 веке направлена ​​на укрепление экономических связей между Вашингтоном и Тайбэем, а также открытие Тайваня для большего объема экспорта из США.

"Мы благодарим наших тайваньских партнеров за помощь в достижении этой важной вехи и с нетерпением ждем предстоящих переговоров о дополнительных торговых зонах", — сказал Сэм Мишель, представитель офиса торгового представителя США.

Пекин осудил торговые переговоры, как и все формы взаимодействия на высоком уровне между США и Тайванем. Китайские власти также предостерегли Вашингтон от подписания какой-либо сделки с Тайванем, которая подтекстом подразумевает суверенитет этого региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023093-ssha-i-tayvan-podpisali-torgovoe-soglashenie-kotoroe-osudili-v-pekine/