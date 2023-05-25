Британия избежит рецессии в 2023 году, заявили в МВФ

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Международный валютный фонд сообщил, что Великобритания избежит рецессии и сохранит положительную динамику роста в 2023 году. По данным фонда, устойчивый спрос в контексте снижения цен на энергоносители способствовал положительному прогнозу, передает CNBC.

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Финансовое агентство ООН отметило, что экономическая активность в Великобритании значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом, а инфляция, которая в настоящее время составляет 10,1%, остается стабильно высокой. Британская экономика по-прежнему испытывает на себе влияние российского вторжения в Украину, а также затянувшегося кризиса поставок, спровоцированного пандемией COVID-19. Однако страна способна избежать рецессии и сохранить положительную динамику роста.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что работа по борьбе с инфляцией еще не закончена. Кроме того, Британии еще предстоит добиться лучших перспектив роста. Он подчеркнул, что высокая инфляция и высокая стоимость энергии являются основными проблемами не только для Великобритании, но и для всего мира.

"Мы каждый день работаем над ростом нашей экономики и достижением всех приоритетов, поставленных правительством. И МВФ подтверждает, что мы делаем это достаточно успешно", — сказал Хант.

В отчете МВФ также сказано, что Британия хорошо перенесла глобальные банковские потрясения, которые случились в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021848-britaniya-izbezhit-retsessii-v-2023-godu-zayavili-v-mvf/