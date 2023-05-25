ЕЦБ опасается влияния "теневых" банков на мировую экономику

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейский центральный банк предупредил, что растущая активность так называемых "теневых" банков может спровоцировать кризис ликвидности. Поэтому регулирования, действующего на территории ЕС, сейчас может быть недостаточно для того, чтобы противостоять новым экономическим потрясениям, передает Financial Times.

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Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что к "теневым" банкам можно отнести хедж-фонды, пенсионные и страховые фонды. По его словам, деятельность этих организаций может иметь высокий риск для мировой экономики, поскольку за последние десять лет таких организаций стало намного больше, а их регулирование до сих пор достаточно слабо.

"Взаимодействие между банковским и небанковским сектором является недостаточно активным. Таким образом, небанковский сектор еще сильнее подвергается риску в случае роста процентной ставки и падения цен на активы", — заявил де Гиндос.

Его комментарии указывают на то, что на фоне недавнего банковского кризиса в США и в Швейцарии, ЕЦБ сильно беспокоит ситуация с "теневыми" банками. Де Гиндос призвал эти организации увеличить ликвидные активы, чтобы справиться с потенциальным оттоком средств инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021846-etsb-opasaetsya-vliyaniya-tenevyh-bankov-na-mirovuyu-ekonomiku/