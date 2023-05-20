Disney отказались от строительства офиса во Флориде из-за скандала с губернатором

Парк Disney во Флориде. Фото: Joseph Prezioso/Anadolu Agency via Getty Images

Disney отказалась от двух крупных инвестиций в экономику штата Флорида после обострения конфликта с губернатором штата Роном ДеСантисом. Компания не будет строить большое офисное здание для своих сотрудников, а также закроет один из самых дорогих аттракционов компании Star Wars: Galactic Starcruiser, передает The Wall Street Journal.

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Компания отказалась от планов по строительству нового корпоративного кампуса во Флориде, в котором должны были расположиться более двух тысяч сотрудников Disney. Кроме того, к октябрю будет закрыт аттракцион Star Wars: Galactic Starcruiser, один из самых дорогих аттракционов компании, посетители которого полностью погружаются в атмосферу кинофраншизы "Звездные войны".

В письме, которое сотрудники получили от Джоша Д'Амаро, главы подразделения Disney Parks, Experiences and Products, говорится, что офиса во Флориде не будет. Поэтому большинству сотрудников не придется переезжать из Южной Калифорнии. Однако сотни сотрудников компании уже переехали во Флориду в ожидании открытия нового офиса. Им будет предоставлена возможность вернуться.

Строительство нового офиса, которое предполагало инвестиции в размере 864 млн долларов, было инициировано экс-гендиректором компании Бобом Чапеком, который был уволен советом директоров в ноябре 2022 года. На его место пришел Боб Айгер, который уже занимал эту должность с 2005 по 2020 годы.

Изменения в планах компании относительно строительства офиса во Флориде вызваны обострением отношений с властями штата. Губернатор штата Рон ДеСантис критиковал компанию за то, что ее руководство не поддерживает его законопроект. В настоящее время Disney и ДеСантис готовятся к судебной тяжбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021264-disney-otkazalis-ot-stroitelstva-ofisa-vo-floride-iz-za-skandala-s-gubernatorom/