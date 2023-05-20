Китай стал крупнейшим экспортером авто в мире по итогам первого квартала 2023 года

Автомобиль на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей по итогам первого квартала 2023 года. Согласно официальным данным, Китай экспортировал 1,07 млн автомобилей, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года, передает BBC.

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Экспорт автомобилей из Японии составил 954 185 единиц авто, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной, по которой Китаю удалось обогнать Японию в данном показателе, является высокий спрос на электромобили, а также увеличение поставок китайских авто в Россию. В прошлом году Китай смог обогнать Германию и стать вторым по величине экспортером авто в мире. В этом году азиатская страна смогла сместить с первого места Японию, многолетнего лидера рынка.

Основным двигателем развития автомобильной промышленности в Китае стала тенденция отказа от ископаемого топлива во всем мире. Электромобили укрепили свои позиции. Китайское подразделение Tesla активно конкурирует с местными производителями. В частности, с SAIC (владелец брендов MG, и BYD). В эту компанию даже вложился опытный американский инвестор Уоррен Баффет.

Завод Tesla, расположенный в Шанхае, в настоящее время активно экспортирует свои электрокары в Японию и в Европу. В прошлом месяце завод начал производство внедорожников Model Y для экспорта в Канаду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021261-kitay-stal-krupneyshim-eksporterom-avto-v-mire-po-itogam-pervogo-kvartala-2023-goda/