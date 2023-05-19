Производители авто заявили, что индустрия может оказаться в кризисе из-за соглашения по Brexit

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупные автопроизводители призывают правительство Великобритании пересмотреть правила в отношении комплектующих для авто, принятые после Brexit. По данным компаний, вступление в силу этих правил угрожает всей индустрии автомобилестроения, передает The Guardian.

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Ford и Jaguar Land Rover присоединились к Stellantis (владелец брендов Vauxhall, Peugeot и Citroën) и совместно заявили, что массовое внедрение электромобилей может пострадать, если Великобритания и ЕС не отложат вступление в силу более строгих правил, касающихся аккумуляторов. По данным компаний, если правила все-таки вступят в силу в следующем году, то экспорт автомобилей может стать еще дороже.

Согласно текущим правилам, принятым после Brexit, 40% комплектующих для электромобилей должны быть закуплены в Британии и ЕС, если производители хотят продавать свои авто без 10%-ной наценки. В следующем году эта доля должна возрасти до 45%.

При этом большинство аккумуляторов для электромобилей по-прежнему импортируются из Азии. А значит, аккумуляторы составляют большую часть стоимости электрокаров, произведенных в Британии и ЕС. Это также означает, что большинство производителей будут непреднамеренно нарушать правила со следующего года.

В Stellantis заявили, что они будут вынуждены закрыть часть производств в Великобритании. Это может сказаться на жизни многих британских семей. В Британии в автомобильной отрасли занято 800 тысяч человек.

Это первый случай, когда автопроизводители объединились для того, чтобы открыто призвать к пересмотру соглашений, принятых после Brexit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021110-proizvoditeli-avto-zayavili-chto-industriya-mozhet-okazatsya-v-krizise-iz-za-soglasheniya-po-brexit/