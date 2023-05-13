Ипотечные кредиты могут подорожать в США в случае дефолта

Недвижимость. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ежемесячные платежи американцев по ипотечным кредитам могут вырасти на 22% в случае дефолта в США. Аналитики говорят, что в случае, если потолок госдолга не будет повышен, то рынок недвижимости Штатов сильно пострадает, передает Bloomberg.

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Высокие ставки по ипотечным кредитам являются еще одним потенциальным риском для экономики США, если правительство все-таки объявит о дефолте. Ставки по ипотечным кредитам могут вырасти до 8,4%. Это приведет к тому, что ежемесячные платежи американцев увеличатся на 22%.

При этом продажи недвижимости упадут из-за того, что новый дом смогут позволить себе далеко не все граждане. Так, заем в размере 500 тысяч долларов под 8,4% будет означать, что людям придется вносить ежемесячный платеж в размере 3800 долларов. В нынешней ситуации, когда ставка составляет 6,3%, ежемесячный платеж по такому займу составляет 3095 долларов.

По словам Джеффа Такера, старшего экономиста Zillow, дефолт в США способен заморозить рынок недвижимости. Поскольку ФРС уже ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, ставки по ипотечным кредитам уже несколько месяцев превышают 6%. Это немного охладило рынок недвижимости, который всколыхнулся во время пандемии. Теперь высокая стоимость займа сдерживает потенциальных покупателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020264-ipotechnye-kredity-mogut-podorozhat-v-ssha-v-sluchae-defolta/