Импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз в 2022 году

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: crstrbrt / Getty Images

Импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз за 2022 год. Об этом говорят данные индийского государственного кредитора Bank of Baroda. Закуп сырой нефти у Москвы позволил индийскому правительству сэкономить около пяти миллиардов долларов, передает BBC.

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Экономия была обусловлена тем, что западные страны сокращают импорт энергоносителей из России на фоне вторжения в Украину. Поэтому Россия делает хорошие скидки таким странам, как Индия и Китай. Обе страны являются третьим по величине импортером нефти в мире. В 2021 году на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индии. По данным Bank of Baroda, сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Данные показывают, что закуп нефти у России в течение последнего финансового года позволил Индии сэкономить около 89 долларов на одну тонну сырой нефти. Несмотря на давление со стороны Европы и США, Индия отказалась соблюдать западные санкции в отношении российской нефти. Правительство заявило, что, так как Индия является страной, зависимой от импорта энергоносителей, она не может себе позволить платить очень высокую цену за нефть. Тем более что огромное число граждан Индии проживают в нищете.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также отметил, что с начала военных действий в Украине Европа импортировала из России в шесть раз больше энергии, чем Индия.

Аналитики ожидают, что Россия будет продолжать продавать дешевую нефть крупнейшим азиатским импортерам энергоресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020097-import-rossiyskoy-nefti-v-indiyu-vyros-v-desyat-raz-v-2022-godu/