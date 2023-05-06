Уровень туризма в Китае вернулся к допандемийному после 1 мая

Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Китая заявило, что уровень внутреннего туризма в стране вернулся к допандемийному уровню. Количество путешествий по материковому Китаю во время выходных, посвященных 1 мая, значительно выросло и превысило уровень 2019 года, передает Quartz.

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По данным Министерства культуры и туризма Китая, внутренний туризм в стране, наконец, вернулся к уровню, который был зарегистрирован до начала пандемии COVID-19. Пятидневные каникулы, посвященные празднованию 1 мая (День труда в Китае), стали первыми длинными выходными, во время которых у граждан появилась возможность путешествовать. Ведь карантинные ограничения, связанные с COVID-19, больше не действуют.

Как сообщают в Министерстве, туристы совершили 274 млн поездок по материковому Китаю, что на 19% больше, чем за тот же период в 2019 году. Доходы от туризма за этот период по сравнению с 2022 годом выросли на 129% и составили 21,4 млрд долларов. Основным видом транспорта, которым пользовались жители Китая во время путешествий, являются поезда. Так, по данным железнодорожной системы Китая, в первый день майских каникул было совершено 19,66 млн поездок.

Эксперты Академии туризма Китая считают, что количество внутренних туристических поездок в этом году достигнет 4,55 млрд, что на 73% больше, чем в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019531-uroven-turizma-v-kitae-vernulsya-k-dopandemiynomu-urovnyu-posle-1-maya/