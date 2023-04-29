Рост ВВП США снизился в первом квартале 2023 года

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рост ВВП США в первом квартале 2023 года составил 1,1%. На первый взгляд это кажется не очень хорошим показателем. Однако аналитики говорят, что если присмотреться к данным внимательнее, можно обнаружить, что они не угрожают стране рецессией. И это хороший признак, передает Quartz.

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Новые данные Бюро экономического анализа показали, что ВВП США за первый квартал 2023 года вырос на 1,1%. Это намного ниже 2%, которые предсказывали экономисты Bloomberg. Кроме того, по сравнению с 2,6% роста, зарегистрированными в четвертом квартале 2022 года, новые данные выглядят намного хуже. Но, к счастью для США, речь не идет о тех отраслях экономики, медленный рост которых может привести страну к рецессии.

Снижение темпов роста ВВП произошло во многом из-за того, что компании стали меньше вкладываться в технику и оборудование. Кроме того, пополнение складских запасов также перестало быть приоритетной задачей для многих предприятий. Снижение уровня инвестиций в товарно-материальную базу произошло за счет восстановления предприятий оптовой торговли и производства.

Между тем, потребительские расходы американцев выросли. Несмотря на то, что инвестиции в жилье растут чуть менее быстрыми темпами, чем того бы хотелось правительству. Общие расходы частного бизнеса и потребителей в 2023 году выросли на 3,2%. Это самый быстрый рост данного показателя со второго квартала 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018658-rost-vvp-ssha-snizilsya-v-pervom-kvartale-2023-goda/