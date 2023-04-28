Сколько бензина смогут не доливать на автозаправках Казахстана

Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут столкнуться с тем, что в бак их автомобиля нальют меньше бензина, чем было оплачено. Сколько топлива автозаправки теперь смогут недоливать по закону, узнали журналисты NUR.KZ.

На автозаправочных станциях (АЗС) могут присутствовать недобросовестные работники, которые недоливают бензин в бак автомобиля, тем самым заставляя его владельца переплачивать.

Недолив оплаченного объема топлива также может произойти из-за сбоя в заправочной колонке. Человеческий фактор контролировать намного сложнее, поэтому в стране на законодательном уровне решили заняться решением второй проблемы.

В частности, в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК (КТРМ МТИ РК) сообщили, что АЗС теперь будут обязаны проверять свои топливораздаточные колонки и контролировать точность раздачи топлива.

Соответствующие изменения внесены в приказ «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию». Они вступят в силу в июне 2023 года.

Как сообщают в ведомстве, заправочная колонка является ключевым оборудованием на современных АЗС и служит не только для раздачи горючего различных марок, но и для учета количества выданного бензина или дизельного топлива.

Автозаправочная колонка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целях защиты прав потребителей от недостоверных результатов измерение объема нефтепродуктов на автозаправочных станциях при отчуждаемых операциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа) теперь будет регулироваться государством.

Предел погрешности при этом будет составлять плюс-минус 0,4%. То есть на казахстанских автозаправках теперь по закону смогут не доливать четыре миллилитра на один литр топлива.

"К примеру, когда водитель будет заливать в свой бак 30 литров бензина, колонка должна будет выдать количество топлива с погрешностью не более 120 миллилитров», – уточняет председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

То есть колонки должны будут проверяться аккредитованными лабораториями на соответствие пределу погрешности, а в отношении АЗС будет осуществляться государственный контроль за соблюдением требований поверки.

Таким образом, после вступления в силу изменений в законодательство водители смогут покупать топливо без опаски, что автозаправочная колонка может недолить объем, за который уже оплачено.

Данное решение стало еще более актуальным после того, как в Казахстане подняли предельные цены на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018650-skolko-benzina-smogut-ne-dolivat-na-avtozapravkah-kazahstana/