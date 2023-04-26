Toyota умножит поставки электрокаров в Китай

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый глава Toyota сообщил о намерении умножить поставки электромобилей в Китай. В последние месяцы японские автопроизводители сообщали о самом резком снижении продаж в Китае среди иностранных брендов, передает Financial Times.

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Новый исполнительный директор Toyota Кодзи Сато заявил, что развитие бизнеса в Китае достигает критической точки. Поэтому он пообещал умножить поставки в Китай, несмотря на технологические и геополитические сложности. Кодзи Сато, который возглавил компанию в начале апреля, пообещал, что компания будет действовать смело и сделает все ради того, чтобы сохранить свои позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

В последние месяцы японские автопроизводители сообщили о самом резком снижении продаж в Китае среди иностранных брендов. Продажи автомобилей Toyota в 2022 году в Китае упали впервые за десятилетие. Toyota представила две модели из своей серии электрокаров bZ в автосалоне в Шанхае на прошлой неделе. По словам Сато, это мероприятие подчеркнуло масштабы достижений Китая в области электромобилей, а также технологий автономного вождения.

В настоящее время японские компании сталкиваются с растущими геополитическими рисками из-за напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Ряд многонациональных групп сокращают свое присутствие в Китае и наращивают свое присутствие в других странах. На этом фоне решение Toyota выглядит необычно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018156-toyota-umnozhit-postavki-elektrokarov-v-kitay/