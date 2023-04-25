Эксперты: Закон о снижении инфляции в США не поможет снизить цены

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Критики предупреждают, что закон США о снижении инфляции может никак не сказаться на снижении цен. Нехватка рабочей силы и конкуренция среди компаний могут лишь усложнить ситуацию для Федеральной резервной системы США, которая пытается стабилизировать экономику, передает Financial Times.

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Президент США Джо Байден обещал, что Закон о снижении инфляции приведет к реиндустриализации США и созданию новых рабочих мест. Все это, по словам экспертов, действительно может произойти. При этом они сомневаются, что закон реально сможет остановить инфляцию. С этим тезисом согласны многие экономисты и инвесторы, начиная от экспертов Bank of America и заканчивая Ларри Финком из BlackRock.

Реализация данного закона включает в себя выделение 369 млн долларов в виде субсидий для стимулирования внутреннего производства и внедрения экологически чистой энергии. Закон о чипах и науке, принятый примерно в это же время, предполагает выделение более 50 млн долларов на восстановление производства полупроводников.

Масштабы федеральных субсидий уже вызвали инвестиционный бум. Но теперь эксперты высказывают опасения, что борьба за работников может вызвать новый всплеск инфляции, что создаст сложности для Федеральной резервной системы.

"Сейчас власть вкладывает много денег в то, чтобы иностранные компании пришли в США, остались здесь и наращивали свое производство в Штатах. Однако рабочей силы, которая будет работать на новых предприятиях, просто нет. Разве что компаниям придется переманивать сотрудников из McDonald’s", — сказал Гэри Хафбауэр, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017981-eksperty-zakon-o-snizhenii-inflyatsii-v-ssha-ne-pomozhet-snizit-tseny/