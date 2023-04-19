Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Китайская экономика выросла на 4,5% в первом квартале 2023 года. Правительство Си Цзиньпина активно стимулирует экономический рост после снятия карантинных ограничений, которые сильно повлияли на деловую активность в стране, передает Financial Times.

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ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении и превзошел ожидания аналитиков, которые предполагали, что рост составит всего 4%. В прошлом году деловая активность в стране была сильно ослаблена из-за политики строгих карантинных ограничений, связанных с COVID-19. При этом темпы роста, зафиксированные с января по март, по-прежнему не соответствуют годовому целевому показателю правительства, который составляет 5%.

Однако экономисты настроены оптимистично и считают, что экономика Китая еще будет набирать обороты в течение всего 2023 года.

Тао Ван, главный экономист UBS по Китаю, заявил, что темпы восстановления экономики вполне соответствуют целям правительства. По мнению эксперта, в начале года деловой сектор страны получил более сильный импульс, чем ожидали власти, поэтому активность во всех секторах будет только нарастать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017213-kitayskaya-ekonomika-vyrosla-na-45-v-pervom-kvartale-2023-goda/