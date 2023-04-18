Забастовки рабочих в Британии могут продлиться до Рождества

Забастовки в Британии. Фото. : JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Волна забастовок, охватившая Великобританию, может ударить по экономике сильнее, чем ранее предсказывали эксперты. Ожидается, что протесты будут продолжаться, поскольку в настоящее время профсоюзы работников образования и здравоохранения разрабатывают дальнейший график забастовок, которые могут продлиться вплоть до Рождества, передает Financial Times.

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Канцлер Великобритании Джереми Хант заявил, что влияние забастовок медработников, конечно, негативно сказывается на британских пациентах. Однако, по его словам, краткосрочный удар по экономическому росту — это цена, которую стране стоит заплатить, если это поможет обуздать инфляцию.

Экономисты согласны с тем, что краткосрочный удар по уровню ВВП не является критичным, однако большинство из них также считают, что соглашение по оплате труда, к которому могут прийти профсоюзы и предприятия, мало повлияет на уровень инфляции в стране.

При этом текущие забастовки могут иметь долгосрочное влияние на британский рынок труда, который в настоящее время скатывается в кадровый кризис. В настоящее время он уже заставляет службы здравоохранения страны работать на пределе, а также снижает качество образования.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что кризис найма будет подрывать возможности системы здравоохранения страны, а также приведет к нехватке учителей в школах. Это может иметь серьезные долгосрочные последствия для экономики, поскольку ухудшение здоровья населения не позволит многим британцам трудоустроиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017033-zabastovki-rabochih-v-britanii-mogut-prodlitsya-do-rozhdestva/