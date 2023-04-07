Глава крупнейшего банка США заявил, что банковский кризис еще не закончился

Иллюстративное фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Глава крупнейшего банка США JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банковский кризис еще не закончился. По его словам, последствия нынешнего кризиса будут не такими разрушительными, как в 2008 году. Однако сложно предсказать, когда ситуация в банковском секторе стабилизируется, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Джейми Даймона называют "ветераном Уолл-стрит". Он руководил JPMorgan в 2008 году, когда непогашенные ипотечные кредиты США спровоцировали ослабление всей мировой экономики. По словам Даймона, нынешний банковский кризис не может сравниться с тем, что произошло 15 лет назад, поскольку сейчас в ситуацию вовлечено меньше участников. Однако он считает, что последствия нынешних событий будут влиять на экономику еще на протяжении нескольких следующих лет.

В течение последних недель Даймон работал совместно с правительственными чиновниками над планом спасения калифорнийского банка First Republic, который был на грани краха. По мнению банкира, банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также поспешное поглощение Credit Suisse спровоцировали волнения на рынке. Вероятнее всего, кредиторы в ближайшие несколько месяцев будут вести себя намного осторожнее.

При этом эксперт говорит, что пока неясно, насколько банковский кризис повлияет на жизнь обычных американских потребителей, которые являются основной движущей силой крупнейшей экономики мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015655-glava-krupneyshego-banka-ssha-zayavil-chto-bankovskiy-krizis-esche-ne-zakonchilsya/