Johnson&Johnson согласилась выплатить 8,9 млрд долларов истцам по делу об опасной присыпке

Детская присыпка. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Крупнейший в мире производитель лекарственных и гигиенических товаров Johnson&Johnson согласился выплатить 8,9 млрд долларов в рамках урегулирования всех судебных исков, связанных с тем, что присыпки компании на основе талька могут быть причиной развития рака, передает Bloomberg.

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Johnson&Johnson надеется урегулировать жалобы практически 60 тысяч истцов, а также профинансировать траст для покрытия будущих требований истцов. J&J уже отозвала с рынка свою детскую присыпку на основе талька и другие средства из серии Shower to Shower.

"Решение этого вопроса с помощью плана реорганизации одного из подразделений компании является более справедливым и эффективным. Он позволяет истцам своевременно получить компенсацию", — заявил в пресс-релизе Эрик Хаас, глава судебного отдела J&J. В рамках урегулирования деньги будут выплачиваться истцам в течение следующих 25 лет.

Если достаточное количество истцов согласится на это предложение, то J&J удастся избежать судебных разбирательств, связанных с фактами содержания асбеста в детской присыпке и других продуктах. Детская присыпка от Johnson&Johnson является одним из хитов компании. Этот продукт выпускается на протяжении последних 129 лет. Однако в последние годы потребители стали говорить, что использование присыпки связано с риском развития рака яичников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015545-johnsonjohnson-soglasilas-vyplatit-89-mlrd-dollarov-isttsam-po-delu-ob-opasnoy-prisypke/