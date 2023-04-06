Европа стала лидером по продажам тепловых насосов в 2022 году

Тепловой насос. Иллюстративное фото: Christopher Furlong/Getty Images

Европейские страны стали мировыми лидерами по продажам тепловых насосов в 2022 году. Эксперты ожидают, что к 2050 году более половины зданий во всем мире будут оснащены тепловыми насосами, передает Quartz.

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Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году мировые продажи тепловых насосов выросли на 11%. Но в Европе наблюдался самый высокий рост. По сравнению с прошлым годом он практически удвоился: с 22% до 41%. В отчете сказано, что рост продаж стал результатом высоких цен на природный газ, а также усилий по ограничению выбросов парниковых газов.

В прошлом году Евросоюз поставил перед собой цель установить к 2030 году 50 млн тепловых насосов. Это максимум, с которым может справиться электрическая сеть в настоящее время. В 2022 году в Европе было продано около 3 млн тепловых насосов, в результате чего их общее количество составило около 20 млн.

Согласно другому отчету МЭА, принятый в США закон о снижении инфляции, а также программа "Зеленая трансформация" в Японии способствовали распространению тепловых насосов во всем мире.

При этом тепловые насосы нельзя назвать универсальным решением будущего. Чтобы достичь идеального сценария, в котором к 2050 году глобальный уровень выбросов достигнет нулевого значения, тепловые насосы должны стать дешевле для конечных пользователей за счет инноваций, субсидий, высоких штрафов за углеродные выбросы. Кроме того, по мнению экспертов, необходимо ввести запрет на продажу обычных котлов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015543-evropa-stala-liderom-po-prodazham-teplovyh-nasosov-v-2022-godu/