KFC испытывает сложности с поиском мелких кур для приготовления знаменитых закусок

KFC. Иллюстративное фото: pixabay.com

Растущая популярность сэндвичей с курицей заставила сети быстрого питания гнаться за редким мясом: курами небольшого размера. При этом птицеводческие компании давно ориентированы на более прибыльных крупных птиц. Это значит, что расходы сетей быстрого питания будут расти, передает The Wall Street Journal.

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Сети быстрого питания, в том числе KFC и Chick-fil-A, находятся в постоянном поиске поставщиков, которые бы продавали им птиц меньшего размера. По данным руководителей сетей, мясо птиц меньшего размера, которое используется в приготовлении бутербродов и закусок, более нежное и вкусное, чем мясо крупных пород птиц. Chick-fil-A, крупнейшая по объемам продаж сеть в США, уже давно использует для своих сэндвичей только мелких кур.

Однако приоритеты производителей в последние годы диктуются спросом со стороны ресторанов и круглосуточных магазинов, а не сетей быстро питания. Кроме того, исторически сложилось так, что производители больше ориентированы на производство кур крупного размера.

Так, журналисты получили доступ к письму, которое руководство KFC отправило своим партнерам-франчайзи. По данным компании, закуп сырья для производства закусок, входящих в традиционный баскет от KFC, приведет к увеличению затрат обладателей франшизы в этом году. По словам представителей компании, причиной этого стало то, что многие производители мяса переоборудовали свои заводы для обработки более крупной птицы вместо мелких кур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015362-kfc-ispytyvaet-slozhnosti-s-poiskom-melkih-kur-dlya-prigotovleniya-znamenityh-zakusok/