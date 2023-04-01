Британия инвестирует 495 млн долларов в борьбу с экономическими преступлениями

Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания планирует инвестировать 495 млн долларов в борьбу с экономическими преступлениями. Правительство планирует сосредоточиться на борьбе с коррумпированной элитой, а также на изменении закона о корпоративном мошенничестве, передает The Wall Street Journal.

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Правительство Великобритании заявило, что наймет 475 следователей по финансовым преступлениям и изменит законы о корпоративных преступлениях в рамках нового плана по борьбе с экономическими правонарушениями. Трехлетний план, о котором стало известно на этой неделе, включает в себя расходы в размере 495 млн долларов в нескольких учреждениях. Причем половина этой сумма поступит от правительства, а вторая часть — от налога на частный сектор. Правительство также инвестирует в аналитику данных и технологии для правоохранительных органов.

В документе говорится, что следователи будут пресекать факты отмывания денег и преступного использования криптовалют. Кроме того, они сосредоточатся на проблеме возврата активов. Также будет создана группа, нацеленная на выявление и изъятие незаконных криптовалют.

"Экономическая преступность подрывает целостность нашей финансовой системы и ослабляет нашу национальную безопасность", — заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

По ее словам, благодаря надежному законодательству и усилению реагирования правоохранительных органов Великобритания уже прошла большой путь в борьбе с отмыванием денег, однако предстоит еще много работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014879-britaniya-investiruet-495-mln-dollarov-v-borbu-s-ekonomicheskimi-prestupleniyami/