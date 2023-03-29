США подпишут соглашение с Японией, чтобы снизить зависимость от китайских материалов

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

США и Япония подпишут торговое соглашение, касающееся критически важных минералов, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей. Таким образом, Вашингтон стремится снизить зависимость американского машиностроения от Китая, передает Financial Times.

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В рамках грядущей сделки США и Япония воздержатся от введения экспортных пошлин на литий, кобальт, марганец, никель и графит. Кроме того, партнеры поделятся друг с другом информацией о потенциальных трудовых нарушениях в цепочке поставок этих важнейших полезных ископаемых, а также определят возможности для наращивания имеющихся мощностей.

Подписание сделки происходит одновременно с тем, как президент США Джо Байден готовится к публикации руководства для производителей электромобилей, которые могут претендовать на максимальную налоговую льготу в соответствии с Законом о снижении инфляции, который был принят Конгрессом США в прошлом году, в том числе и для наращивания производства экологически чистой энергии.

Согласно Закону о снижении инфляции, к 2030 году количество выбросов в США должно сократиться до уровня 2005 года. Для достижения этих целей налоговые льготы будут предоставлены тем компаниям, которые закупают детали и материалы из стран, с которыми у Вашингтона есть соглашение о свободной торговле. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что торговая сделка между двумя странами поможет производителям электромобилей, которые используют металлы, обработанные в Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014322-ssha-podpishut-soglashenie-s-yaponiey-chtoby-snizit-zavisimost-ot-kitayskih-materialov/