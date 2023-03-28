О повышенных рисках для мировой финансовой стабильности заявили в МВФ

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о повышенных рисках для финансовой стабильности. По ее словам, всем сейчас необходимо проявлять бдительность после недавних потрясений в банковском секторе в странах с развитой экономикой, передает Financial Times.

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Выступая на конференции в Пекине, глава МВФ заявила, что неопределенность в мировой экономике остается исключительно высокой. Глобальный экономический рост, по ее прогнозам, в этом году замедлится на 3% из-за войны в Украине, последствий пандемии COVID-19, а также из-за ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах.

"Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает стрессы и уязвимость. Недавние события в банковском секторе лишь подтвердили это", — заявила Георгиева на ежегодном Форуме развития Китая, на котором собираются топ-менеджеры со всего мира и высокопоставленные китайские политики.

В марте мировой финансовый сектор был потрясен крахом американского кредитора Silicon Valley Bank, что привело к падению другого американского банка и поглощению Credit Suisse банком UBS. По оценкам МВФ, озвученным еще в январе, глобальный рост замедлится с прошлогодних 3,4% до 2,9% в 2023 году. При этом специалисты прогнозируют рост на 3,1% в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014164-o-povyshennyh-riskah-dlya-mirovoy-finansovoy-stabilnosti-zayavili-v-mvf/