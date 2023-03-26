Эксперты: Индия может обогнать Китай в численности населения, но отстает в авиации

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Индийская авиационная отрасль в ближайшие годы может продемонстрировать значительный рост, однако индийским компаниям не удастся обогнать китайских конкурентов. Индия в ближайшие годы может стать самой густонаселенной страной мира, но индийская индустрия туризма пока отстает от других стран, передает CNBC.

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Независимый аналитик Брендан Соби предполагает, что спрос на поездки среди жителей Индии в ближайшие годы будет расти, поскольку людей, относящихся к среднему классу, в стране становится больше. Однако эксперт считает, что пока рано прогнозировать, что Индия сможет обогнать Китай. Несмотря на то, что в ближайшие годы Индия, скорее всего, станет самой густонаселенной страной мира, разрыв в развитии авиационной отрасли Китая и Индии остается огромным.

В настоящее время Индия является третьим по величине авиационным рынком в мире. Однако, по словам консультанта аналитической компании Cirium Лалитии Дхавала, парк самолетов Китая в пять раз превышает существующий индийский парк самолетов при почти равной численности населения. Кроме того, только 7,3% населения Индии имеют загранпаспорт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что туристический потенциал Индии на внутреннем и внешнем рынке очень высок. По сравнению с Китаем, в Индии проживает больше молодых людей. 40% индийского населения — это люди моложе 25 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013914-eksperty-indiya-mozhet-obognat-kitay-v-chislennosti-naseleniya-no-otstaet-v-aviatsii/