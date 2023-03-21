Жители Индии не могут найти работу, несмотря на рост экономики

Нью-Дели, Индия. Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Правительство Индии сталкивается с новой проблемой: быстрорастущая экономика страны не в состоянии создать достаточное количество новых рабочих мест для своих граждан. Из-за этого молодые люди либо остаются без работы, либо занимаются низкоквалифицированным трудом, передает Financial Times.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика Индии вырастет на 6,1%, а в 2024 году рост достигнет 6,4%. Однако число безработных в Индии продолжает расти. Согласно данным Центра мониторинга индийской экономики, безработица в феврале составила 7,45% по сравнению с 7,14% в предыдущем месяце.

"Экономический рост, который мы наблюдаем в настоящее время, обусловлен в основном корпоративными доходами. А в корпорациях над единицей продукции работает не так много людей, чтобы эти компании могли обеспечить работой всю страну", — говорит Пронаб Сен, экономист и бывший главный советник Комиссии по планированию Индии.

По словам Пронаба Сена, большинство индийцев мечтают о государственной должности, поскольку она означает практически пожизненное трудоустройство. Однако этих должностей не так уж много по сравнению с растущим населением Индии, которое на сегодняшний день составляет почти 1,4 млрд человек.

Еще одной проблемой является доступность навыков. Многие компании предпочитают нанимать сотрудников старшего возраста, у которых есть опыт и навыки, пользующиеся спросом. Например, более опытные бухгалтеры и агенты по недвижимости будут более востребованы, чем их младшие коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013599-zhiteli-indii-ne-mogut-nayti-rabotu-nesmotrya-na-rost-ekonomiki/