Uber выиграл суд, определяющий статус таксистов, как сторонних подрядчиков

Uber. Фото: Mario Tama/Getty Images

Операторы услуг Uber и Lyft одержали победу в суде Калифорнии. Благодаря этому компании могут продолжать рассматривать таксистов и курьеров в качестве сторонних подрядчиков, а не в качестве штатных сотрудников, как того требовали власти штата, передает The Wall Street Journal.

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Апелляционный суд штата Калифорния постановил, что компании могут по-прежнему рассматривать рабочих в качестве независимых подрядчиков в соответствии с Предложением 22, за которое проголосовали калифорнийцы в 2020 году.

При этом суд постановил исключить из документа пункт, который налагает ограничения на ведение коллективных переговоров работниками. Предложение 22 позволяет компаниям продолжать рассматривать свою рабочую силу как независимых подрядчиков. Калифорнийский суд признал документ неконституционным в 2021 году.

Постановление, принятое Апелляционным судом, частично отменило решение суда низшей инстанции.

Uber и другие компании, нанимающие подрядчиков, в течение последних нескольких лет находятся в противостоянии с регулирующими органами США и властями штатов. Представители государства заявляют, что компании должны предоставлять своим подрядчикам оплачиваемый отпуск по болезни и медицинскую страховку, а для этого их надо признать штатными сотрудниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012795-uber-vyigral-sud-opredelyayuschiy-status-taksistov-kak-storonnih-podryadchikov/