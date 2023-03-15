Японские рабочие получат самую большую прибавку к зарплате за последние годы

Жители Токио. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images

Японские рабочие получат самую большую за последние годы прибавку к заработной плате. Исход переговоров между правительством, ведущими предприятиями и профсоюзными лидерами о повышении заработной платы может определить дальнейшую стратегию Центробанка относительно процентной ставки, передает Quartz.

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Опрос, проведенный Японским центром экономических исследований (JERC), показал, что компании повысят заработную плату работников в среднем на 2,85% в новом финансовом году, который стартует в апреле. Это повышение заработной платы станет самым значительным за последние 25 лет. Но даже этот показатель не удовлетворяет требования профсоюзов.

Японская конфедерация профсоюзов Rengo требовала повышения на 5%, включая повышение базовой заработной платы на 3%. По данным JERC, базовая заработная плата увеличится на 1,08%, а оставшаяся часть повышений приходится на надбавки за выслугу лет.

Однако эксперты считают, что повышения заработной платы будет недостаточно для достижения целей Банка Японии в отношении экономики страны. Центральный банк дал понять, что он должен увидеть рост заработной платы в соответствии с индексом потребительских цен, чтобы сохранить низкие процентные ставки и обеспечить продолжение действия программы стимулирования экономики стоимостью 200 млрд долларов.

Уровень инфляции в Японии в январе составил 4,2%. Поэтому переговоры в отношении повышения заработных плат повлияют на дальнейшую политику Центробанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012793-yaponskie-rabochie-poluchat-samuyu-bolshuyu-pribavku-k-zarplate-za-poslednie-gody/