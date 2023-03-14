Эксперты: Снижение цен на энергоносители поможет европейской экономике

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на энергоносители потрясли мировую экономику. Однако на этот раз это можно считать хорошей новостью. По оценкам экономистов, снижение цен на природный газ может увеличить добычу в Европе на 1,5%, передает The Wall Street Journal.

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Год назад вторжение России в Украину сильно повлияло на рынок энергоносителей, что сразу вызвало опасения по поводу возможной рецессии в Европе и за ее пределами. По мнению экономистов, снижение цен на энергоносители в марте 2023 года объясняется неожиданно оптимистичными экономическими итогами США и Европы за 2022 год.

Цена барреля нефти упала более чем на треть с середины 2022 года, примерно до 77 долларов (с 121 доллара), что ниже довоенного уровня. Это говорит о том, что рынки приспособились к западным эмбарго на поставки из России. Некоторые экономисты предупреждали, что усиление китайской экономики после снятия карантинных ограничений приведет к росту цен на нефть. В Европе оптовые цены на природный газ упали почти на 90% с прошлого лета, достигнув самого низкого уровня с 2021 года.

"Трудно переоценить, насколько снижение цен на энергоносители важно с точки зрения макроэкономических перспектив Европы", — сказал Нил Ширинг, главный экономист Capital Economics в Лондоне.

По данным Capital Economics, для Европы снижение цен на природный газ означает огромную экономию средств, равную примерно 3,5% валового внутреннего продукта для Италии и около 2% ВВП для Германии, Португалии и Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012652-eksperty-snizhenie-tsen-na-energonositeli-pomozhet-evropeyskoy-ekonomike/