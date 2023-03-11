Темпы строительства солнечных электростанций снизились в США

Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Темпы строительства новых солнечных электростанций в США снизились в прошлом году впервые с 2018 года. Это подрывает цели Штатов по сокращению выбросов углерода при поставках электроэнергии, передает Financial Times.

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Согласно отчету, опубликованному Wood Mackenzie и Ассоциацией производителей солнечной энергии, темпы сократились на 16% по сравнению с 2021 годом в результате "политических ограничений".

Темпы строительства замедлились, несмотря на стимулирование "зеленой" энергетики на государственном уровне, что противоречит цели президента США Джо Байдена вдвое сократить выбросы к концу текущего десятилетия. Ожидается, что в этом году строительство солнечных электростанций ускорится, отчасти благодаря новым федеральным экологическим субсидиям, которые включены в Закон о снижении инфляции (принят в августе 2022 года).

Тем не менее, компании, занимающиеся торговлей солнечными батареями, предупреждают, что государственной поддержки недостаточно для того, чтобы достичь всех целей по переходу к "зеленой" энергетике. Огромной проблемой являются сбои в цепочках поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012413-tempy-stroitelstva-solnechnyh-elektrostantsiy-snizilis-v-ssha/