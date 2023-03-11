Низкая инфляция в Китае может помешать экономическому росту страны

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В то время, как в большинстве стран мира наблюдается резкий рост цен и высокая инфляция, Китай борется с противоположной проблемой. Все это происходит на фоне отказа Китая от политики строгих карантинных ограничений, передает Quartz.

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По данным Бюро национальной статистики Китая, в феврале потребительские цены в стране выросли всего на 1%. Аналитики ожидали, что рост составит 1,7%, однако реальные показатели оказались даже ниже пессимистичных ожиданий.

В январе рост также составил всего 2,1%. Это связывают с тем, что экспорт Китая в первые два месяца 2023 года значительно упал. При этом население страны сократилось впервые более чем за пять десятилетий. Это поставило под сомнение способность страны достичь цели относительно роста ВВП в 5%, которую поставили перед собой чиновники на 2023 год.

После того, как индекс потребительских цен в Китае вырос всего на 2% в 2022 году, китайские официальные лица установили предел инфляции на уровне 3% на 2023 год. Несмотря на медленный рост инфляции и данные по экспорту, экономисты Capital Economics ожидают, что Китай сможет достичь роста ВВП в 5,5% в 2023 году без каких-либо дополнительных выделений денег от правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012412-nizkaya-inflyatsiya-v-kitae-mozhet-pomeshat-ekonomicheskomu-rostu-strany/