Сколько человек подали заявления на банкротство в Алматы

Заявление. Иллюстративное фото: pixabay.com

Более 800 человек подали заявления на банкротство физлиц в Алматы, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте госдоходов города.

В ведомстве отметили, что заявки алматинцы подали через центры обслуживания населения. Также сообщается, что сделать это не только в ЦОНе, но и через eGov, ИС ЦОН, мобильное приложение e-Salyq Azamat.

"Это сделано для удобства гражданам. Прием заявлений и автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям проводится посредством информационной системы. Главное, граждане должны понимать, что это - не амнистия по долгам кредита", - сообщили в ДГД.

Там напомнили, что за признанием себя банкротом последуют такие меры, как невозможность взять кредит в течение пяти лет, кроме получения микрокредитов ломбардов; повторное банкротство возможно только через семь лет; финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

При восстановлении платежеспособности такие ограничения не предусмотрены.

"Все должны понимать, что "обанкротившись", гражданин понижает свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть, обдуманно принимать решение о банкротстве", - заключили в ДГД.

Напомним, прием заявок на банкротство стартовал 3 марта. За первые сутки заявки подали 1469 граждан. Ранее мы также рассказывали, кто, как и когда сможет применить эту процедуру в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012294-bolee-800-tysyach-chelovek-podali-zayavleniya-na-bankrotstvo-v-almaty/