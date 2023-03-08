Тайвань готов выделить туристам деньги, чтобы привлечь их на остров

Тайвань. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Тайвань готов предоставить каждому туристу пять тысяч тайваньских долларов, которые можно потратить на питание, проживание и другие туристические расходы, передает CNBC.

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В настоящее время Тайвань стремится привлечь больше посетителей из Японии, Южной Кореи, Юго-Восточной Азии, Гонконга, Европы и США. По данным Тайваньского бюро туризма, в 2022 году остров посетило менее 900 тысяч человек по сравнению с рекордными 11,8 млн иностранных туристов в 2019 году.

Чтобы побудить туристов приехать в Тайвань, правительство планирует выделять пять тысяч тайваньских долларов на одного туриста (около 163 долларов США). Эти деньги можно использовать на оплату питания, проживания и других туристических расходов. Генеральный директор Тайваньского бюро по туризму Чан Ши-Чжун заявил, что деньги будут отправлены через цифровую туристическую карту. Это гарантирует, что потрачены они будут непосредственно в Тайване.

При этом правительство пока не объявляет, когда и как начнут распространяться данные карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012028-tayvan-gotov-vydelit-turistam-dengi-chtoby-privlech-ih-na-ostrov/