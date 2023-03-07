Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Китай будет стремиться к экономическому росту на уровне 5% в 2023 году. Это самый низкий уровень роста, который ставил для себя Китай в качестве цели за последние 30 лет. Это связано с тем, что страна пытается восстановиться после длительных карантинных ограничений, передает Financial Times.

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Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что в этом году Китай должен уделить приоритетное внимание экономической стабильности. Если цель относительно экономического роста в 5% будет достигнута, это будет означать, что экономика страны действительно восстановилась. В прошлом году большинство городов перенесли длительные локдауны, связанные с распространением штамма "омикрон".

В течение последнего десятилетия официальные целевые показатели экономического роста Китая стремительно снижались, поскольку политики стремились взять под контроль растущее долговое бремя и стимулировать внутреннее потребление.

Аналитики говорят, что команде председателя Си Цзиньпина будет несложно достичь поставленной цели. Прогнозируется, что ВВП в этом году вырастет на 5,5% благодаря тому, что уровень потребления восстановится до прежних (допандемийных) значений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011850-kitay-budet-stremitsya-k-ekonomicheskomu-rostu-na-urovne-5-v-2023-godu/