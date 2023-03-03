Tesla планирует вложить 5 млрд долларов в развитие завода в Мексике

Tesla. Иллюстративное фото: pixabay.com

Tesla планирует открыть завод в Мексике и вложить в него пять миллиардов долларов. Компания Илона Маска пошла на этот шаг вслед за другими производителями электромобилей, передает Quartz.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что новый объект будет расположен в промышленном центре Монтеррея. У Tesla уже есть заводы в Калифорнии, Нью-Йорке, Неваде, Китае, Германии, которые в совокупности произвели 1,37 млн ​​автомобилей в 2022 году.

Инвестиции Tesla в производства за пределами США связаны с тем, что глобальный спрос на электромобили продолжает расти. В 2022 году рынок электромобилей оценивался в 9,5 млн долларов. Однако, по оценкам аналитиков, к 2030 году этот показатель достигнет 80,7 млн долларов. По данным президента Мексики, Tesla согласилась использовать переработанную воду на заводе на всех этапах производства.

При этом Tesla стала одной из последних компаний, которые вложились в расширение производства именно в Мексике. BMW вложила в производство электромобилей и аккумуляторов в штате Сан-Луис-Потоси 866 млн долларов. General Motors планирует инвестировать более миллиарда долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011460-tesla-planiruet-vlozhit-5-mlrd-dollarov-v-razvitie-zavoda-v-meksike/