Курс российского рубля упал до 10-месячного минимума

Рублёвые банкноты. Иллюстративное фото: Silas Stein / picture alliance / Getty Images

Российский рубль упал до 10-месячного минимума из-за падения цен на энергоносители. С декабря валюта потеряла около 20% своей стоимости, передает Financial Times.

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По словам аналитиков, при наличии контроля над движением капитала и внешней торговлей валютой курс является демонстрацией не долгосрочного состояния экономики, а состояния в настоящий момент времени.

"Торговые потоки стали основным фактором движения рубля", — сказала Наталья Лаврова, главный экономист BCS Global Markets.

Валюта торгуется на уровне 75 рублей за доллар. В конце июля этот показатель достиг 50 рублей. При этом сразу после начала войны в Украине курс упал примерно до 140 рублей за доллар. Однако курс восстановился после повышения процентных ставок до 20% и введения контроля над движением капитала.

Снижение курса рубля в 2023 году вызвано снижением доходов от энергоносителей в результате западных санкций в отношении экспорта российской нефти. В том числе, ценового предела в 60 долларов за баррель, введенного ЕС в декабре. Сейчас Москва продает большую часть своей нефти Китаю и Индии, которые после 5 февраля (дата введения санкций G7) могут требовать значительной скидки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011457-kurs-rossiyskogo-rublya-upal-do-10-mesyachnogo-minimuma/