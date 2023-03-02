Крупный подрядчик Apple перевозит производство из Китая во Вьетнам

AirPods. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Крупный китайский подрядчик Apple, компания GoerTek, собирается инвестировать 280 млн долларов в открытие завода на севере Вьетнама. Тенденция диверсификации производственных мощностей технологических гигантов продолжает развиваться на фоне напряженности между Китаем и США, передает Bloomberg.

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В настоящее время большинство гаджетов (от iPhone до PlayStation) собирается именно в Китае. Однако все больше китайских компаний переносят производство из родной страны в Индию и Вьетнам. Все это происходит из-за напряженности в торговых отношениях Китая и США.

Заместитель председателя GoerTek Казуёси Йошинага заявил, что компания инвестирует 280 млн долларов в открытие завода на севере Вьетнама. GoerTek является крупным подрядчиком Apple и производит беспроводные наушники AirPods. По словам зампредседателя компании, клиенты все чаще стали обращаться к ним с вопросом, когда GoerTek сможет перенести производство из Китая.

Торговая война между США и Китаем приводит к новым запретам и ограничениям. В частности, введен запрет на продажу микросхем. Все это побуждает технологический сектор переосмыслить систему своего производства. Зависимость всего мира от китайского производства стала очевидна во время пандемии COVID-19, когда заводы были закрыты на карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011307-krupnyy-podryadchik-apple-perevozit-proizvodstvo-iz-kitaya-vo-vetnam/