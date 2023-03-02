Производственная активность в Китае выросла до 11-летнего максимума

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Производственная активность Китая достигла самого высокого уровня за последние 11 лет. Эксперты также ожидают, что потребительская активность в стране достигнет высоких значений к концу 2023 года, передает CNBC.

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Согласно данным Национального бюро статистики Китая, официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) в феврале вырос до 52,6, превысив отметку в 50 пунктов, после которой рост переходит в сокращение. Это самый высокий показатель с апреля 2012 года. Тогда индекс достиг показателя в 53,5.

По данным экономистов, февральский показатель PMI вырос по сравнению с январскими значениями (50,1). Кроме того, он превышает прогнозы экспертов, которые ожидали, что PMI вырастет до 50,5. Непроизводственный PMI также вырос до 56,3 с январских 54,4. Это произошло благодаря восстановлению активности в сфере услуг и строительства.

Главный экономист China Beige Book Дерек Сиссорс заявил, что по его ожиданиям потребительская активность в Китае должна достигнуть максимальных значений к концу 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011303-proizvodstvennaya-aktivnost-v-kitae-vyrosla-do-11-letnego-maksimuma/