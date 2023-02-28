Новый глава Банка Японии призвал страну к креативной денежно-кредитной политике

Кадзуо Уэда. Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда призвал страну к креативной денежно-кредитной политике. Он заявил, что центральный банк должен поддерживать меры по смягчению давления до тех пор, пока инфляция не снизится до 2%, передает Financial Times.

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Выступая перед парламентом, 71-летний экономист дал понять, что не спешит менять сверхмягкую денежно-кредитную политику Японии, объяснив, что будущие решения будут зависеть от прогнозов инфляции. Уэда признал, что для сохранения роста цен в стране на целевом уровне, установленном Банком Японии, нужно время. Он предупредил, что ужесточение денежно-кредитной политики в текущих условиях может замедлить экономику, поскольку текущая инфляция не была обусловлена ​​высоким спросом.

Глобальные инвесторы с нетерпением ждали парламентского выступления Уэды. Премьер-министр Фумио Кисида нарушил многолетнюю традицию и назначил ученого на должность главы центрального банка. Исторически эту должность получали сотрудники Банка Японии и Министерства финансов.

Многие экономисты ожидают, что Кадзуо Уэда постепенно откажется от количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики, которая практиковалась в стране на протяжении нескольких лет. Банк Японии является последним крупным центральным банком, который все еще придерживается отрицательных процентных ставок, которые в настоящее время составляют -0,1%.

Аналитики говорят, что комментарии нового главы Банка Японии подтверждают мнение о том, что он будет придерживаться прагматичного подхода при принятии решений. А также будет ориентироваться на рыночные и экономические условия, а не на идеологию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010963-novyy-glava-banka-yaponii-prizval-stranu-k-kreativnoy-denezhno-kreditnoy-politike/